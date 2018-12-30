Агент: Роша хочет остаться в «Спартаке»

Футбол 30 декабря 2018 20:17 Источник: Чемпионат.com

Агент Хэмилтон Бернард, представляющий интересы форварда «Спартака» Педро Роши, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны бразильского «Атлетико Минейро».

- Если говорить об интересе «Атлетико Минейро», то это не является правдой. У них нет интереса к Роше, ко мне они не обращались. Что касается будущего Педро, то сейчас мы не знаем ничего. «Спартак» с нами на этот счет не разговаривал. Он хочет остаться в московском клубе, - передает слова Бернарда «Чемпионат».

Ранее издание Toque Di Letra сообщило, что руководство «Атлетико Минейро» уже провело переговоры с представителями Роши, который якобы является главной целью клуба в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в конце августа 2017 года за 12 миллионов евро и с тех пор провел 18 матчей за российский клуб во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. В текущем сезоне форвард провел за красно-белых четыре матча.

На данный момент портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 2,5 миллиона евро.