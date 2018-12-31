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Футбол31 декабря 2018 00:27Источник: Don Balon

Представители «Челси» контактируют с Дибалой

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала летом может перебраться в «Челси», сообщает Don Balon.

По информации издания, представители лондонского клуба уже контактируют с представителями 25-летнего форварда.

Сообщается, что Синие рассматривают Дибалу в качестве замены Эдену Азару, который по слухам может продолжить карьеру в «Реале».

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В текущем сезоне Дибала в составе «старой синьоры» принял участие в 22 играх во всех турнирах, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

По данным transfermarkt.de, контракт аргентинца с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его стоимость оценивается в 110 миллионов евро.

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