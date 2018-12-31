Сергей Фурсенко: Очень надеемся, что «Зенит» в 2019 году станет чемпионом - Советский спорт
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Футбол31 декабря 2018 09:18Источник: «Спорт уик-энд»Автор: Сметанникова Дарья

Сергей Фурсенко: Очень надеемся, что «Зенит» в 2019 году станет чемпионом

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился ожиданиями от 2019 года.

«Прежде всего мне хотелось бы пожелать нашему любимому «Зениту» процветания и побед. Мы очень надеемся, что в этом году мы все-таки станем чемпионами. Тем более что клуб возглавил всеми любимый Сергей Семак. Я бы хотел поздравить наших болельщиков с наступающим Новым годом, хочу, чтобы все плохое они оставили в прошлом году, а все хорошее взяли в следующий. Хочу, чтобы они были счастливы, чтобы были счастливы их семьи. Очень хочу, чтобы все они были здоровы. Всего наилучшего!», - приводит слова Фурсенко «Спорт уик-энд».

«Зенит» после 17 туров лидирует в чемпионате России.

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