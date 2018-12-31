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Футбол31 декабря 2018 12:09Источник: La Gazzetta dello SportАвтор: Гичунцев Артур

СМИ: «Милан» вступил в борьбу за Габбьядини

Ранее сообщалось, что игроком интересуется московский ЦСКА.

Форвард "Саутгемптона" Маноло Габбьядини может вернуться в чемпионат Италии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах нападающего заинтересован "Милан", который планирует укрепить атакующую линию в зимнее трансферное окно. Наставник красно-черных Дженнаро Гаттузо считает, что игровые качества Габбьядини помогут команде во второй половине сезона.

Отмечается, что англичане готовы расстаться с итальянским футболистом за 12 млн евро. По слухам, к Габбьядини проявляют интерес московские ЦСКА и "Спартак", однако, агент игрока опроверг эти слухи.

В текущем сезоне 27-летний форвард провел 15 матчей и забил 1 гол.

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