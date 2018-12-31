Гурам Аджоев: Наблюдая за сборной России, радостно было понимать, что к успеху причастен и «Арсенал» - Советский спорт
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Футбол31 декабря 2018 14:20Источник: ФК «Арсенал» (Тула)Автор: Гичунцев Артур

Гурам Аджоев: Наблюдая за сборной России, радостно было понимать, что к успеху причастен и «Арсенал»

Национальная команда дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии.

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев оценил выступление сборной России на домашнем чемпионате мира, а также выразил мнение, что бывший тренер туляков Олег Кононов, подписавший контракт со «Спартаком», добьется успеха с новой командой.

«Мы правильно работаем, значит приходит и результат. Мы как дети радовались, когда Дзюба забивал на чемпионате мира, видели его слезы – слезы настоящего мужчины. Наблюдая за сборной России, остановившейся в шаге от полуфинала, радостно было понимать, что к успеху причастен и «Арсенал».

Что касается Олега Кононова, то перед подписанием контракта с «Арсеналом» в июне он в меньшей степени думал о продолжении тренерской карьеры в России. Но нам удалось уговорить Олега Георгиевича. В итоге через «Арсенал» он возглавил самый титулованный отечественный клуб. У Кононова есть все, чтобы вернуть «Спартаку» былой авторитет», – цитирует Аджоева пресс-служба клуба.

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