Кака: Решения Моуринью повлияли на мою карьеру в «Реале» - Советский спорт
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Футбол31 декабря 2018 16:12Источник: SporTVАвтор: Гичунцев Артур

Кака: Решения Моуринью повлияли на мою карьеру в «Реале»

Бразилец выступал за "сливочных" с 2009 по 2013 год.

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Рикардо Кака объяснил, что помешало ему добиться успеха в чемпионате Испании.

"Во-первых, всему виной травмы. Первые полгода я испытывал проблемы с бедром. После чемпионата мира-2010 я перенес операцию на колене и пропустил еще шесть месяцев.

Во-вторых, в тот момент команду возглавил Моуринью и его решения также повлияли на мою карьеру.

Три года я пытался убедить его, что заслуживаю больше игрового времени, но он считал иначе, а я не мог это контролировать", – цитирует бразильца Grande Circulo de SporTV.

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