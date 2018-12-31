Кака: Решения Моуринью повлияли на мою карьеру в «Реале»

Футбол 31 декабря 2018 16:12 Источник: SporTV Автор: Гичунцев Артур

Бразилец выступал за "сливочных" с 2009 по 2013 год.

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Рикардо Кака объяснил, что помешало ему добиться успеха в чемпионате Испании.

"Во-первых, всему виной травмы. Первые полгода я испытывал проблемы с бедром. После чемпионата мира-2010 я перенес операцию на колене и пропустил еще шесть месяцев.

Во-вторых, в тот момент команду возглавил Моуринью и его решения также повлияли на мою карьеру.

Три года я пытался убедить его, что заслуживаю больше игрового времени, но он считал иначе, а я не мог это контролировать", – цитирует бразильца Grande Circulo de SporTV.