Черчесов рассказал о главном знакомстве в 2018 году

В этом году специалист помог национальной команде добраться до 1/4 финала чемпионата мира.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы «RT на русском».
– Главные события 2018 года?
– Их много было. Одно из них чемпионат мира, Олимпиада.
– Самое интересное знакомство в 2018 году?
– Мы были в Кремле. Глава России нам вручал награды. Думаю, это.
– Если не футбол, то…
– То опять футбол.
– Планы со сборной России на 2019 год?
– Пошагово надо идти. Отборочный цикл ясен, соперники известны. Надо нам попадать на чемпионат Европы.
– Если бы о ЧМ-2018 снимали фильм, кто вас должен был бы сыграть?
– (вздыхает) Боярский.
– Кто последним видел вас без усов?
– Не могу сказать.
– При каком условии сбреете свои «усы надежды»?
– А зачем их сбривать, если они Богом даны?