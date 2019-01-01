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Футбол01 января 2019 18:46Источник: «RT на русском»Автор: Гичунцев Артур

Черчесов рассказал о главном знакомстве в 2018 году

В этом году специалист помог национальной команде добраться до 1/4 финала чемпионата мира.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы «RT на русском».

– Главные события 2018 года?
– Их много было. Одно из них чемпионат мира, Олимпиада.

– Самое интересное знакомство в 2018 году?
– Мы были в Кремле. Глава России нам вручал награды. Думаю, это.

– Если не футбол, то…
– То опять футбол.

– Планы со сборной России на 2019 год?
– Пошагово надо идти. Отборочный цикл ясен, соперники известны. Надо нам попадать на чемпионат Европы.

– Если бы о ЧМ-2018 снимали фильм, кто вас должен был бы сыграть?
– (вздыхает) Боярский.

– Кто последним видел вас без усов?
– Не могу сказать.

– При каком условии сбреете свои «усы надежды»?
– А зачем их сбривать, если они Богом даны?

#Футбол-Россия#рпл#чм-2018#сборная россии по футболу#черчесов станислав
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