Унаи Эмери: Рэмзи не покинет «Арсенал» до конца сезона - Советский спорт
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Футбол02 января 2019 12:18Источник: Goal.com

Унаи Эмери: Рэмзи не покинет «Арсенал» до конца сезона

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал слухи о переходе полузащитника Аарона Рэмзи в другую команду.

«В настоящее время Аарон работает с командой. Я думаю, что он не покинет "Арсенал" до конца сезона.

Он очень хорошо поработал в игре с «Ливерпулем», а в матче с «Фулхэмом» отметился голом, проведя на поле 15 минут. Рэмзи помог команде обрести уверенность», – приводит слова Эмери Goal.com.

Таблица трансферов РПЛ здесь

Напомним, в декабре различные СМИ сообщили о том, что 28-летний валлиец может продолжить карьеру в «Реале», «Интере» или «Ювентусе».

Рэмзи играет за «Арсенал» с 2008 года, его контракт рассчитан до июня 2019 года, а стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Аарон в составе лондонской команды принял участие в 24 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

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