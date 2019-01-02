Защитник «Шальке» Налдо может перейти в «Монако»

Футбол 02 января 2019 18:34 Источник: RMC Sport

Защитник «Шальке» Налдо может продолжить карьеру в «Монако», сообщает RMC Sport.

По информации издания, 36-летний футболист согласовал условия личного контракта с монегасками и ведет переговоры с немецкой командой о расторжении договора по обоюдному согласию.

По данным transfermarkt.de, контракт Налдо с «Шальке» рассчитан до июня 2020 года, а его стоимость оценивается в один миллион евро.

В текущем сезоне бразилец в составе «горняков» принял участие в 13 матчах во всех турнирах. Всего на его счету в бундеслиге 358 матчей, 46 голов и 17 результативных передач.