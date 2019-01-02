«Спартак» заинтересован в защитнике «Гента», который уже забивал на «Открытие Арене»

Футбол 02 января 2019 22:20 Источник: Foot Mercato Автор: Липкин Антон

Тунисец забил за сборную на чемпионате мира в России.

«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Гента» Дилану Бронне, сообщает Foot Mercato.

Главным претендентом на 23-летнего игрока сборной Туниса считается «Лион», который рассматривает возможности усиления перед матчами 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Также Бронном интересуются другие клубы лиги 1, итальянский «Сассуоло» и турецкий «Галатасарай».

Бронн проводит второй сезон в «Генте» после того, как в июле 2017 года перешел в клуб из французского «Ньора», выступавшего в лиге 2. За полтора сезона на его счету 51 матч за «буйволов» и семь голов, в том числе пять – в 12 матчах нынешнего чемпионата Бельгии.

Отметим, что Дилан играл за сборную Туниса на чемпионате мира в России. Примечательно, что свой единственный на данный момент мяч за национальную команду он забил 23 июня 2018 года в матче группового этапа с Бельгией (2:5), который состоялся на стадионе «Спартака» – «Открытие Арене».

Основная позиция для Бронна – центральный защитник, при этом в нынешнем сезоне он играл и на правом фланге обороны.

Напомним, минувшим летом «Спартак» купил у «Гента» другого защитника – Самуэля Жиго.