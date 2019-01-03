«Шеффилд Уэнсдей» объявил о назначении Брюса

Футбол 03 января 2019 02:15 Источник: ФК «Шеффилд Уэнсдей» Автор: Липкин Антон

«Совы» занимают 16-е место в чемпионшипе.

Новым главным тренером «Шеффилд Уэнсдей» назначен Стив Брюс, сообщает официальный сайт клуба.

58-летний специалист приступит к работе с 1 февраля. А до этого времени командой будут руководить его ассистенты – Стив Эгню и Стефен Клеменс.

Предыдущим местом работы Брюса была «Астон Вилла», которую он покинул 3 октября прошлого года. Ранее он тренировал «Шеффилд Юнайтед» (1998-1999), «Хаддерсфилд» (1999-2000), «Уиган» (2001, 2007-2009), «Кристал Пэлас» (2001), «Бирмингем» (2001-2007), «Сандерленд» (2009-2011) и «Халл Сити» (2012-2016).

Брюс четыре раза выводил свои команды в премьер-лигу: по два раза «Бирмингем» (2002, 2007) и «Халл Сити» (2013, 2016), а в прошлом сезоне играл с «Астон Виллой» в плей-офф чемпионшипа.

После 26 туров нынешнего чемпионата «совы» набрали 32 очка и занимают 16-е место в турнирной таблице.