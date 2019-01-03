Бывший президент «Астаны»: Маевский не перейдет в один из клубов РПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол03 января 2019 13:35Источник: KazFootball

Бывший президент «Астаны»: Маевский не перейдет в один из клубов РПЛ

Бывший президент «Астаны» Саян Хамитжанов сообщил, что полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский в ближайшее время не покинет команду.

- Правда ли что у Шомко, Маевского, Кляйнхайслера есть предложения из клубов РПЛ? Мужиков, Мокин, Постников идут на понижение в другие клубы КПЛ?
- Действительно, многие клубы России и Европы время от времени проявляют интерес к нашем ведущим футболистам. Тем не менее, все названные игроки остаются в команде, думаю, никаких «понижений» не будет, - цитирует Хамитжанова Kazfootball.

В прошлом сезоне 30-летний игрок провел за «Астану» в чемпионате Казахстана 24 встречи, не отметившись результативными действиями.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#фк астана#рпл#Футбол-Россия#чемпионат казахстана по футболу#Возможные трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта