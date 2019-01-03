Бывший президент «Астаны»: Маевский не перейдет в один из клубов РПЛ

Футбол 03 января 2019 13:35 Источник: KazFootball

Бывший президент «Астаны» Саян Хамитжанов сообщил, что полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский в ближайшее время не покинет команду.

- Правда ли что у Шомко, Маевского, Кляйнхайслера есть предложения из клубов РПЛ? Мужиков, Мокин, Постников идут на понижение в другие клубы КПЛ?

- Действительно, многие клубы России и Европы время от времени проявляют интерес к нашем ведущим футболистам. Тем не менее, все названные игроки остаются в команде, думаю, никаких «понижений» не будет, - цитирует Хамитжанова Kazfootball.

В прошлом сезоне 30-летний игрок провел за «Астану» в чемпионате Казахстана 24 встречи, не отметившись результативными действиями.