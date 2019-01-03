«Бока Хуниорс» объявил о назначении Альфаро на пост главного тренера

Футбол 03 января 2019 14:20 Источник: ФК «Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» официально объявил о назначении Густаво Альфаро на пост главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба команды, соглашение с аргентинским специалистом рассчитано на три года.

Последним местом работы Альфаро был аргентинский «Уракан», которым он руководил с 2017 по 2018 год.

Добавим, что предыдущий наставник «Бока Хуниорс» Гильермо Баррос Скелотто покинул пост главного тренера после поражения клуба в финале Кубка Либертадорес от «Ривер Плейта».