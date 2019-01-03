«Бока Хуниорс» объявил о назначении Альфаро на пост главного тренера

«Бока Хуниорс» официально объявил о назначении Густаво Альфаро на пост главного тренера команды.
Как сообщает пресс-служба команды, соглашение с аргентинским специалистом рассчитано на три года.
Последним местом работы Альфаро был аргентинский «Уракан», которым он руководил с 2017 по 2018 год.
Добавим, что предыдущий наставник «Бока Хуниорс» Гильермо Баррос Скелотто покинул пост главного тренера после поражения клуба в финале Кубка Либертадорес от «Ривер Плейта».
📽 #BienvenidoAlfaro | Gustavo Alfaro firmó su contrato y se convirtió oficialmente en el nuevo entrenador de #Boca. ¡No te pierdas la intimidad de sus primeras horas en el club! pic.twitter.com/P3ZMX48mRU— Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 2 января 2019 г.