Ананидзе может продолжить карьеру в «Витессе» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол03 января 2019 16:53Источник: Gelderlander.nl

Ананидзе может продолжить карьеру в «Витессе»

Как сообщает De Gelderlander, главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий хочет, чтобы голландский клуб арендовал хавбека «Спартака» Джано Ананидзе.

Отмечается, что Слуцкий обсудит возможность трансфера с техническим директором «Витесса» Марком ван Хинтумом на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Джано оказался в списке футболистов, которым руководство «Спартака» сообщило о желании расстаться. Действующий контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 1 миллион евро. В текущем сезоне грузинский футболист провел три матча и записал на свой счет одну результативную передачу.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#Футбол-Россия#фк витесс#ананидзе джано#Возможные трансферы#рпл#чемпионат голландии по футболу#фк спартак
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта