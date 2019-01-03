Ананидзе может продолжить карьеру в «Витессе»

Футбол 03 января 2019 16:53 Источник: Gelderlander.nl

Как сообщает De Gelderlander, главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий хочет, чтобы голландский клуб арендовал хавбека «Спартака» Джано Ананидзе.

Отмечается, что Слуцкий обсудит возможность трансфера с техническим директором «Витесса» Марком ван Хинтумом на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Джано оказался в списке футболистов, которым руководство «Спартака» сообщило о желании расстаться. Действующий контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 1 миллион евро. В текущем сезоне грузинский футболист провел три матча и записал на свой счет одну результативную передачу.