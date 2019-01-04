«Зенит» интересуется защитником «Фейеноорда» Сен-Жюстом

Футбол 04 января 2019 11:35 Источник: Algemeen Dagblad Автор: Липкин Антон

Ранее интерес к нему проявлял «Шахтер».

Защитник «Фейеноорда» Джерри Сен-Жюст интересен «Зениту», сообщает Algemeen Dagblad.

22-летний голландец выступает за «Фейеноорд» с июля 2017 года после перехода из «Херенвена». В нынешнем сезоне он провел 14 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Контракт Сен-Жюста с клубом рассчитан до июня 2021 года. А его трансферная стоимость, по версии Transfermarkt.com, составляет пять миллионов евро.

Основной позицией для Сен-Жюста считается центральный защитник, однако в нынешнем сезоне он выходит исключительно на правый фланг обороны.

В составе молодежной сборной Голландии он провел девять матчей и забил один гол.

По данным источника, ранее интерес к защитнику проявлял «Шахтер».