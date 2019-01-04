«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» интересуются защитником, на которого претендует «Барселона»

Футбол 04 января 2019 13:23 Источник: Sport.es Автор: Липкин Антон

Чилиец Марипан проводит второй сезон в «Алавесе».

Сразу три российских клуба – «Спартак», «Локомотив» и «Краснадора» – интересуются защитником «Алавеса» Гильермо Марипаном, сообщает Sport.es.

24-летний чилиец проводит второй сезон в клубе примеры после перехода из «Универсидада Католики». Всего на счету центрального защитника 35 матчей за «Алавес».

При этом одним из претендентов на Марипана называется «Барселона», которая продолжает рассматривать варианты усиления обороны в связи с травмами француза Самюэля Умтити и бельгийца Томаса Вермалена.

За сборную Чили Марипан дебютировал в январе 2017 года и за два года забил два гола в 11 матчах.

Добавим, что контракт игрока с «Алавесом» рассчитан до июня 2021 года.