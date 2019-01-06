Источник: Азмун договорился о переходе в иранский клуб

Футбол 06 января 2019 10:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Tasnim News Agency.

Форвард "Рубина" Сердар Азмун покинет чемпионат России после розыгрыша Кубка Азии.

Согласно источнику, нападающий подпишет контракт с клубом "Трактор Сази". Отмечается, что стороны уже договорились о трансфере.

Ранее сообщалось, что иранский футболист интересен московскому "Спартаку", "Зениту", а также клубам АПЛ.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 17 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевых паса. Его контракт с "Рубином" действует до 2020 года, а трансферный лист оценивается в 9,50 млн евро.