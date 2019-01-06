Источник: Азмун договорился о переходе в иранский клуб

Об этом сообщает Tasnim News Agency.
Форвард "Рубина" Сердар Азмун покинет чемпионат России после розыгрыша Кубка Азии.
Согласно источнику, нападающий подпишет контракт с клубом "Трактор Сази". Отмечается, что стороны уже договорились о трансфере.
Ранее сообщалось, что иранский футболист интересен московскому "Спартаку", "Зениту", а также клубам АПЛ.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 17 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевых паса. Его контракт с "Рубином" действует до 2020 года, а трансферный лист оценивается в 9,50 млн евро.