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Футбол06 января 2019 10:50Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Источник: Азмун договорился о переходе в иранский клуб

Об этом сообщает Tasnim News Agency.

Форвард "Рубина" Сердар Азмун покинет чемпионат России после розыгрыша Кубка Азии.

Согласно источнику, нападающий подпишет контракт с клубом "Трактор Сази". Отмечается, что стороны уже договорились о трансфере.

Ранее сообщалось, что иранский футболист интересен московскому "Спартаку", "Зениту", а также клубам АПЛ.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 17 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевых паса. Его контракт с "Рубином" действует до 2020 года, а трансферный лист оценивается в 9,50 млн евро.

#Футбол-Россия#рпл#фк рубин#азмун сердар#Возможные трансферы
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