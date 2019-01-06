«Ривер Плейт» хочет арендовать у «Зенита» Ригони с опцией выкупа за 6 млн евро

Футбол 06 января 2019 12:23 Автор: Сметанникова Дарья

Об этом сообщает Circulo Central.

Нападающий «Аталанты», принадлежавший «Зениту», Эмилиано Ригони может вернуться в чемпионат Аргентины.

«Ривер Плейт» хочет арендовать 25-летнего аргентинца с опцией выкупа за 6 миллионов евро. Однако «Зенит» хочет получить 9 млн евро.

Отмечается, что Ригони понадобится специальное разрешение от ФИФА, чтобы получить возможность выступать за «Ривер Плейт» до июня, так как он уже сыграл за два клуба в этом сезоне.

На счету Ригони в текущем сезоне 12 матчей за «Аталанту», в которых он забил три мяча.