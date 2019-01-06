В «Кайрате» прокомментировали возможный переход Самедова

Ранее 34-летний игрок расторг соглашение с московским "Спартаком".
Генеральный директор "Кайрата" Марат Баймуханов прокомментировал информацию о возможном переходе российского полузащитника Александра Самедова.
«Даже не слышал о таком. Каждый день появляются какие-то слухи. Скорее всего, данную ситуацию раздувают российские журналисты», – цитирует Баймуханова "Чемпионат".
Напомним, ранее Самедов выступал за московские "Локомотив" и "Динамо", а в составе "Спартака" он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.