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Футбол06 января 2019 13:14Источник: Чемпионат.comАвтор: Гичунцев Артур

В «Кайрате» прокомментировали возможный переход Самедова

Ранее 34-летний игрок расторг соглашение с московским "Спартаком".

Генеральный директор "Кайрата" Марат Баймуханов прокомментировал информацию о возможном переходе российского полузащитника Александра Самедова.

«Даже не слышал о таком. Каждый день появляются какие-то слухи. Скорее всего, данную ситуацию раздувают российские журналисты», – цитирует Баймуханова "Чемпионат".

Напомним, ранее Самедов выступал за московские "Локомотив" и "Динамо", а в составе "Спартака" он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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