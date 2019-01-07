В Аргентине сообщили, что «Зенит» и «Ривер Плейт» не смогли договориться о трансфере Ригони - Советский спорт
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Футбол07 января 2019 09:47Источник: OleАвтор: Гичунцев Артур

В Аргентине сообщили, что «Зенит» и «Ривер Плейт» не смогли договориться о трансфере Ригони

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован клуб из MLS "Атланта Юнайтед".

Хавбек "Зенита" Эмилиано Ригони, выступающий на правах аренды за "Аталанту", вернется в чемпионат России этой зимой.

Как сообщает Ole, питерский клуб заплатит представителю серии А определенную сумму, чтобы прервать аренду, рассчитанную до лета 2019 года.

Отмечается, что "Зенит" вел переговоры с "Ривер Плейт" о полноценном трансфере аргентинца, однако, стороны не смогли придти к соглашению.

В текущем сезоне Ригони провел за "Аталанту" 14 матчей и забил 3 гола.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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