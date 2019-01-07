«Зенит» готов заплатить больше 10 млн евро за защитника «Фейеноорда» - Советский спорт
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Футбол07 января 2019 10:11Источник: Rijnmond.nlАвтор: Гичунцев Артур

«Зенит» готов заплатить больше 10 млн евро за защитника «Фейеноорда»

Об этом сообщает Rijnmond.nl.

"Зенит" продолжает работу по усилению состава в зимнее трансферное окно.

Согласно источнику, питерский клуб готов заплатить больше 10 млн евро за защитника "Фейеноорда" Джерри Сен-Жюста, что устраивает руководство голландской команды.

В нынешнем сезоне Сен-Жюст провел 13 матчей и забил 1 гол, а его контракт действует до лета 2021 года.

Основной позицией для 22-летнего игрока считается центральный защитник, однако в нынешнем сезоне он выходит исключительно на правый фланг обороны.

В составе молодежной сборной Голландии он провел девять матчей и забил один гол.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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