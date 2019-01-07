Новичок «Краснодара»: Я провел два потрясающих года в АИК и вырос как футболист

Футбол 07 января 2019 13:11 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Хавбек сборной Швеции Кристоффер Олссон попрощался с футбольным клубом АИК, за который выступал с 2017 года.

"Я провел два потрясающих года в АИК и вырос как футболист, и личность. Всегда буду благодарен за возможность, которую я получил в клубе. Спасибо болельщикам, руководству, а также моим партнерам по команде", – сказал Олссон клубной пресс-службе.

Сегодня стало известно о том, что АИК и «Краснодар» согласовали трансфер Олссона. Футболист прибудет на сбор «горожан» в Испании, где состоится подписание долгосрочного контракта.

В прошедшем сезоне Олссон провел 29 матчей, забил пять голов и сделал пять голевых передач.