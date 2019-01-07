Новичок «Краснодара»: Я провел два потрясающих года в АИК и вырос как футболист - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол07 января 2019 13:11Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Новичок «Краснодара»: Я провел два потрясающих года в АИК и вырос как футболист

Хавбек сборной Швеции Кристоффер Олссон попрощался с футбольным клубом АИК, за который выступал с 2017 года.

"Я провел два потрясающих года в АИК и вырос как футболист, и личность. Всегда буду благодарен за возможность, которую я получил в клубе. Спасибо болельщикам, руководству, а также моим партнерам по команде", – сказал Олссон клубной пресс-службе.

Сегодня стало известно о том, что АИК и «Краснодар» согласовали трансфер Олссона. Футболист прибудет на сбор «горожан» в Испании, где состоится подписание долгосрочного контракта.

В прошедшем сезоне Олссон провел 29 матчей, забил пять голов и сделал пять голевых передач.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#Футбол-Россия#рпл#чемпионат швеции по футболу#фк краснодар#фк аик#олссон кристоффер
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта