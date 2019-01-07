Хавбек «Галатасарая», которого пытался купить «Спартак», перешел в «Аль-Иттихад» Билича (фото)

Ранее сообщалось, что московский клуб предлагал за игрока 9 млн евро.
Полузащитник Гарри Родригеш покинул "Галатасарай" и пополнил ряды "Аль-Иттихад", представляющего чемпионат Саудовской Аравии.
Отмечается, что сумма трансфера 28-летнего игрока составила 10,25 млн долларов. Если "Аль-Иттихад" перепродаст футболиста дороже 10 млн, то "Галатасарай" получит еще 20% от этой суммы.
📝📸 اللاعب غاري رودريغيز ينضم لكتيبة النمور #شتويه_العميد pic.twitter.com/WGVdx6AS88— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) 6 января 2019 г.
Также сообщается, что команду Славена Билича, который ранее тренировал московский "Локомотив", пополнил 29-летний полузащитник Секу Саного, последним клубом которого был "Янг Бойз". Клуб из Швейцарии получит за игрока 8 млн евро.
📝📸 انضمام غروهي وسانوغو لمعسكر الفريق#شتويه_العميد pic.twitter.com/XlrEpjWSHS— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) 5 января 2019 г.