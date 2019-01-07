Хавбек «Галатасарая», которого пытался купить «Спартак», перешел в «Аль-Иттихад» Билича (фото)

Футбол 07 января 2019 13:29 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что московский клуб предлагал за игрока 9 млн евро.

Полузащитник Гарри Родригеш покинул "Галатасарай" и пополнил ряды "Аль-Иттихад", представляющего чемпионат Саудовской Аравии.

Отмечается, что сумма трансфера 28-летнего игрока составила 10,25 млн долларов. Если "Аль-Иттихад" перепродаст футболиста дороже 10 млн, то "Галатасарай" получит еще 20% от этой суммы.

Также сообщается, что команду Славена Билича, который ранее тренировал московский "Локомотив", пополнил 29-летний полузащитник Секу Саного, последним клубом которого был "Янг Бойз". Клуб из Швейцарии получит за игрока 8 млн евро.