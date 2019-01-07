«Челси» нашел замену Фабрегасу в «Зените»

Футбол 07 января 2019 13:55 Источник: Corriere dello Sport Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может перебраться в чемпионат Англии.

Согласно источнику, руководство "Челси" занимается поиском нового игрока в связи с уходом испанского хавбека Сеска Фабрегаса. Ранее сообщалось, что последний согласовал контракт с "Монако", который продолжает переговоры с лондонским клубом о сумме трансфера.

Отмечается, что "синие" также следят за полузащитником "Кальяри" Николо Бареллой, однако, итальянцы требуют за своего футболиста 50 млн евро, что не устраивает англичан.

По слухам, "Челси" пытался приобрести Паредеса летом 2017 года, но тогда аргентинец выбрал "Зенит".

В текущем сезоне полузащитник питерского клуба провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 4 голевых передачи.