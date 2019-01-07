«Челси» нашел замену Фабрегасу в «Зените» - Советский спорт
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Футбол07 января 2019 13:55Источник: Corriere dello SportАвтор: Гичунцев Артур

«Челси» нашел замену Фабрегасу в «Зените»

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может перебраться в чемпионат Англии.

Согласно источнику, руководство "Челси" занимается поиском нового игрока в связи с уходом испанского хавбека Сеска Фабрегаса. Ранее сообщалось, что последний согласовал контракт с "Монако", который продолжает переговоры с лондонским клубом о сумме трансфера.

Отмечается, что "синие" также следят за полузащитником "Кальяри" Николо Бареллой, однако, итальянцы требуют за своего футболиста 50 млн евро, что не устраивает англичан.

По слухам, "Челси" пытался приобрести Паредеса летом 2017 года, но тогда аргентинец выбрал "Зенит".

В текущем сезоне полузащитник питерского клуба провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 4 голевых передачи.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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