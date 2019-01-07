«Крылья Советов» арендуют Тимофеева и Виталия Денисова

Футбол 07 января 2019 14:03 Источник: «РИА Новости»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что клуб договорился об аренде полузащитника «Спартака» Артема Тимофеева и защитника «Локомотива» Виталия Денисова.

- Мы договорились со «Спартаком» по аренде Артема Тимофеева, после праздников подпишем все необходимые документы. Также продлим арендное соглашение по Виталию Денисову, мы уже отправили письмо в «Локомотив», - передает слова Шикунова РИА «Новости».

В текущем сезоне 25-летний Тимофеев провел за «Спартак» 15 матчей и забил один гол. Соглашение по аренде 31-летнего Денисова было рассчитано до конца 2018 года. Защитник провел за «Крылья Советов» семь матчей.