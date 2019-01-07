Голкипер «Реал Сосьедада» выложил фото, опровергающее нарушение им правил в матче с «Реалом»

Футбол 07 января 2019 15:29 Источник: Twitter.com

Голкипер «Реала Сосьедада» Херонимо Рульи выложил фотографию спорного момента во вчерашней встрече чемпионата Испании против «Реала» (2:0).

На снимке видно, что вратарь сначала сыграл в мяч, после чего произошел контакт с нападающим мадридской команды Винисиусом Жуниором.

Ранее стало известно, что представители мадридской команды остались недовольны работой арбитра в матче 18-го тура испанской примеры. По информации издания Marca, «Реал» направит в федерацию футбола страны официальную жалобу на работу судей.