Голкипер «Реал Сосьедада» выложил фото, опровергающее нарушение им правил в матче с «Реалом» - Советский спорт
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Футбол07 января 2019 15:29Источник: Twitter.com

Голкипер «Реал Сосьедада» выложил фото, опровергающее нарушение им правил в матче с «Реалом»

Голкипер «Реала Сосьедада» Херонимо Рульи выложил фотографию спорного момента во вчерашней встрече чемпионата Испании против «Реала» (2:0).

На снимке видно, что вратарь сначала сыграл в мяч, после чего произошел контакт с нападающим мадридской команды Винисиусом Жуниором.

Ранее стало известно, что представители мадридской команды остались недовольны работой арбитра в матче 18-го тура испанской примеры. По информации издания Marca, «Реал» направит в федерацию футбола страны официальную жалобу на работу судей.

#испанская примера#фк реал мадрид#фк реал сосьедад#рульи херонимо#жуниор винисиус
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