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Футбол07 января 2019 19:16Источник: TUTTOmercatoWEB.com

Лука Модрич: Проблемы «Реала» не в судьях или VAR

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал работу арбитра в матче 18-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (0:2).

- Судья? Может быть, сегодня просто неудачный день. Ему передали, что нарушения не было, так он мне сказал. Но я считаю невероятным тот обстоятельство, что отказались пересматривать подобный момент.

Но наша проблема не в арбитре или VAR, хотя вчера они явно не помогли нам. У нас разные проблемы: многие из нас не играют на своем уровне... Мы много создаем, но мяч не идет в ворота. Но это не вопрос удачи или невезения: мы должны реально смотреть на вещи и продолжать совершенствоваться, полагаясь на то, что нам удастся исправить ситуацию, - приводит слова Модрича TUTTOmercatoWEB.com.

Ранее голкипер «Реала Сосьедада» Херонимо Рульи выложил фотографию спорного момента во вчерашней встрече чемпионата Испании против «Реала» (2:0).

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