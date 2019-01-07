Маурицио Сарри: На мой взгляд, Фабрегасу нужно уйти - Советский спорт
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Футбол07 января 2019 19:46Источник: ФК «Челси»

Маурицио Сарри: На мой взгляд, Фабрегасу нужно уйти

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри считает, что испанскому полузащитнику Сеску Фабрегасу необходимо покинуть английский клуб.

- Я могу выразить только свое мнение. Я не знаю о решении клуба. На мой взгляд, ему нужно уйти. Вы очень хорошо знакомы с ситуацией, и в этом клубе есть правило, обычно здесь заключают только однолетние контракты с футболистами, которые старше 30-ти лет, у него есть предложение на 3 года, и я не хочу, чтобы очень важный игрок вроде Фабрегаса был несчастлив, но это только мое мнение, все зависит от клуба.

Если Сеск уйдет, конечно, нам потребуется замена. Сейчас у нас проблемы с полузащитниками, потому что я не знаю ситуации с Лофтусом-Чиком, серьезно это или нет, а без Сеска у нас останется только 5 полузащитников, поэтому нам нужна замена, - приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

Ранее L'Equipe сообщил, что Фабрегасу удалось договорился о контракте с «Монако» сроком на два с половиной года.

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