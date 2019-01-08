Еременко и Айртон приехали на медосмотр «Спартака»

Футбол 08 января 2019 10:19 Источник: Sport24.ru Автор: Липкин Антон

Во вторник красно-белые выходят из отпуска.

Полузащитник «Спартака» Роман Еременко и новичок команды Айртон Лукас приехали на медосмотр команды после отпуска, сообщает Sport24.ru.

В декабре сообщалось, что 31-летний финн, из-за травмы не сыгравший ни одного матча после назначения нового главного тренера Олега Кононова, может покинуть клуб, однако агент игрока Марко Трабукки опроверг эту информацию и сообщил, что Еременко поедет с командой на сбор в ОАЭ.

На медосмотр полузащитник приехал вместе с защитником Георгием Джикией. А новичок красно-белых Айртон появился в компании другого бразильца – Педро Роши и врача клуба Михаила Вартапетова.

Напомним, первый сбор «Спартак» проведет в ОАЭ с 9 по 16 января.