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Футбол08 января 2019 10:19Источник: Sport24.ruАвтор: Липкин Антон

Еременко и Айртон приехали на медосмотр «Спартака»

Во вторник красно-белые выходят из отпуска.

Полузащитник «Спартака» Роман Еременко и новичок команды Айртон Лукас приехали на медосмотр команды после отпуска, сообщает Sport24.ru.

В декабре сообщалось, что 31-летний финн, из-за травмы не сыгравший ни одного матча после назначения нового главного тренера Олега Кононова, может покинуть клуб, однако агент игрока Марко Трабукки опроверг эту информацию и сообщил, что Еременко поедет с командой на сбор в ОАЭ.

На медосмотр полузащитник приехал вместе с защитником Георгием Джикией. А новичок красно-белых Айртон появился в компании другого бразильца – Педро Роши и врача клуба Михаила Вартапетова.

Напомним, первый сбор «Спартак» проведет в ОАЭ с 9 по 16 января.

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