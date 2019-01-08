Джано Ананидзе: Пока я игрок «Спартака»

Футбол 08 января 2019 12:12 Источник: Sport24.ru Автор: Липкин Антон

26-летний полузащитник может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе высказался о своем возможном уходе из клуба в зимнее трансферное окно.

«Пока я игрок «Спартака», – приводит Sport24.ru слова 26-летнего грузина.

Напомним, в декабре Ананидзе назывался в числе игроков, которые могут покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Интерес к Ананидзе подтверждали в «Крыльях Советов». А на прошлой неделе стало известно, что игрок может перейти в «Витесс» на правах аренды до конца сезона.

Ананидзе выступает за «Спартак» с 2009 года. Осенью он восстановился после разрыва крестообразных связок, полученного в марте в игре за сборную Грузии. До зимнего перерыва он трижды выходил на замену и в общей сложности провел на поле 43 минуты, сделав голевую передачу в матче премьер-лиги с «Анжи».

Во вторник игроки «Спартака» вышли из отпуска и проходят медосмотр в Клинике спортивной медицины в Лужниках.

В среду у команды начинается первый сбор в ОАЭ, который продлится до 16 января.