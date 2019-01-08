Юрий Семин: Сейчас лучше не делать приобретения, а дать шанс молодежи

Футбол 08 января 2019 12:19 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Главный тренер «Локомотива» хочет проверить воспитанников клуба.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, какими он видит изменения в составе команды.

«Конечно, определенная перезагрузка нужна, говорю сейчас не о клубе, а о команде, – приводит слова Семина официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – За два года удалось добиться того, о чем другие мечтают десятилетиями: стали чемпионами, выиграли Кубок страны, участвовали в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Теперь необходим анализ и понимание, куда двигаться дальше.

Мое мнение, и я доведу его руководству, – дать шанс собственной молодежи. В отдельных матчах у нас в резерве было по восемь-девять выпускников своей академии. Считаю, что сейчас лучше не делать какие-то приобретения, а уяснить, смогут ли эти ребята составить конкуренцию нынешней основе. А уже с мая, сделав выводы, выбрать дальнейший курс».

Напомним, после 17 туров действующий чемпион России набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице премьер-лиги.