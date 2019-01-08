Олег Кононов: Договоры с Поповым и Петковичем расторгнуты по соглашению сторон - Советский спорт
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Футбол08 января 2019 17:58Источник: ФК «Спартак»

Олег Кононов: Договоры с Поповым и Петковичем расторгнуты по соглашению сторон

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов сообщил, что клуб расстался защитником Марко Петковичем.

- По тем же причинам, что и у Еременко, «Спартак» расстается с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным. К слову, внесшим свой вклад в чемпионство. Однако в последнее время эти футболисты получали не так много игровой практики, как им хотелось бы. Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю, - приводит слова Кононова пресс-служба клуба.

Ранее Кононов сообщил, что клуб расстался с финским полузащитником Романом Еременко.

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