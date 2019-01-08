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Футбол08 января 2019 18:04Источник: Чемпионат.comАвтор: Спирин Дмитрий

Александр Шикунов: Джано идет в "Крылья"

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе в ближайшее время перейдет в самарские «Крылья Советов» на правах аренды до конца текущего сезона.

Об этом сообщил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

«Джано идет в «Крылья». С Голландией там что-то не срослось. Он позвонил мне и сказал, что готов снова поработать, так как мы уже работали в «Ростове», с Миодрагом он тоже работал там же. К тому же к нам пришел его ближайший друг - Самедов. Аренда до конца сезона, а там посмотрим», - сказал Шикунов в беседе с "Чемпионатом".

Джано выступает за «Спартак» с 2009 года. Он является чемпионом России сезона-2016/17.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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