«Зенит» и «Ювентус» интересуются защитником «Атлетико Паранаэнсе»

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди попал в сферу интересов «Зенита», сообщает «Чемпионат».
По информации издания, бразильский футболист значится только под вторым-третьим номером в списке приоритетных вариантов «Зенита».
Отмечается, что 20-летним защитником также интересуется «Ювентус».
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость трансфера бразильского футболиста в 400 тысяч евро.
Добавим, что Лоди является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе» и дебютировал за команду в октябре 2016 года. В минувшем сезоне провел 25 матчей в чемпионате Бразилии и отдал три результативные передачи.