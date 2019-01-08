«Зенит» и «Ювентус» интересуются защитником «Атлетико Паранаэнсе»

Футбол 08 января 2019 22:07 Источник: Чемпионат.com

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди попал в сферу интересов «Зенита», сообщает «Чемпионат».

По информации издания, бразильский футболист значится только под вторым-третьим номером в списке приоритетных вариантов «Зенита».

Отмечается, что 20-летним защитником также интересуется «Ювентус».

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость трансфера бразильского футболиста в 400 тысяч евро.

Добавим, что Лоди является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе» и дебютировал за команду в октябре 2016 года. В минувшем сезоне провел 25 матчей в чемпионате Бразилии и отдал три результативные передачи.