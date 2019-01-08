Роман Зобнин: Травма больше не беспокоит, с мячом уже самостоятельно тренировался

Футбол 08 января 2019 22:43 Источник: ФК «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что восстановился после травмы.

- Травма больше не беспокоит, с мячом уже самостоятельно тренировался. Удалось хорошо отдохнуть с семьей в Таиланде, и теперь готов к работе с командой, - приводит слова Зобнина пресс-служба команды.

Напомним, что Зобнин получил травму 25 ноября 2018 года во время матча 15-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (3:1).

Ранее руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов оценил состояние восстанавливающихся после травм игроков «красно-белых».