Роман Зобнин: Травма больше не беспокоит, с мячом уже самостоятельно тренировался - Советский спорт
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Футбол08 января 2019 22:43Источник: ФК «Спартак»

Роман Зобнин: Травма больше не беспокоит, с мячом уже самостоятельно тренировался

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что восстановился после травмы.

- Травма больше не беспокоит, с мячом уже самостоятельно тренировался. Удалось хорошо отдохнуть с семьей в Таиланде, и теперь готов к работе с командой, - приводит слова Зобнина пресс-служба команды.

Напомним, что Зобнин получил травму 25 ноября 2018 года во время матча 15-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (3:1).

Ранее руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов оценил состояние восстанавливающихся после травм игроков «красно-белых».

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