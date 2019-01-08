Михаил Вартапетов: Зобнин в ближайшие дни начнет тренироваться в общей группе, Жиго ждут индивидуальные тренировки

Футбол 08 января 2019 22:19 Источник: ФК «Спартак»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов оценил состояние восстанавливающихся после травм Самуэля Жиго, Андрея Ещенко, Сальваторе Боккетти, Романа Зобнина и Фернандо.

- У Жиго оно очень хорошее и соответствует срокам, которые прошли после операции. На сборе его ждут по-прежнему индивидуальные тренировки, но они будут уже в большей степени направлены на работу с мячом на поле.

Ещенко даже опережает график восстановления. Хороший объем движений прооперированной ноги. Боккетти только 3 января сняли гипс; ему еще рано бегать, остаются ограничения. Но все идет по плану. Думаю, к середине второго сбора он начнет более серьезную работу, в том числе беговую.

Зобнин, думаю, уже в ближайшие дни после прилета в Дубай начнет тренироваться в общей группе. У Фернандо пока сохраняются остаточные явления воспаления сухожилия — травма неприятная. Ограничения пока будут. Но явные улучшения есть. Он много занимался индивидуально в Бразилии, - приводит слова Вартапетова пресс-служба «Спартака».

Ранее стало известно, что футболисты «Спартака» прошли традиционное для начала года медицинское обследование.