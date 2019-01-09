Сегодня «Спартак» и «Ростов» объявят о переходе Гулиева - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол09 января 2019 09:14Источник: «Советский спорт»Автор: Резван Николай

Сегодня «Спартак» и «Ростов» объявят о переходе Гулиева

В текущем сезоне игрок провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевых паса.

Как стало известно «Советскому спорту», сделка о переходе полузащитника Аяза Гулиева из «Ростова» в «Спартак» практически завершена.

Вчера днем футболист покинул расположение ростовского клуба в Белеке, а сегодня с больше долей вероятности присоединится к «Спартаку» на сборе в ОАЭ.

Стоимость трансфера – около одного миллиона евро.

Напомним, Гулиев является воспитанником красно-белых. Столичный клуб он покинул летом 2018 года и подписал соглашение с "Ростовом".

Таблица трансферов РПЛ здесь

#Футбол-Россия#рпл#фк ростов#фк спартак#гулиев аяз#Возможные трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта