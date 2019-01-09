Сегодня «Спартак» и «Ростов» объявят о переходе Гулиева

В текущем сезоне игрок провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевых паса.
Как стало известно «Советскому спорту», сделка о переходе полузащитника Аяза Гулиева из «Ростова» в «Спартак» практически завершена.
Вчера днем футболист покинул расположение ростовского клуба в Белеке, а сегодня с больше долей вероятности присоединится к «Спартаку» на сборе в ОАЭ.
Стоимость трансфера – около одного миллиона евро.
Напомним, Гулиев является воспитанником красно-белых. Столичный клуб он покинул летом 2018 года и подписал соглашение с "Ростовом".