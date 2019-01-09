Шамиль Газизов: Ищем забивного нападающего. Есть интересные варианты

Футбол 09 января 2019 10:47 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

На данный момент команда занимает 14-е место в таблице РПЛ.

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

"Если говорить о трансферной политике на зимний перерыв, то планируем, что клуб покинут четыре-пять футболистов – придут два новичка.

Данные меры связаны с оптимизацией бюджета, а также желанием предоставить игровую практику футболистам, которые не получают ее в достаточном для дальнейшего развития объеме. То же самое касается и легионеров.

Как я уже говорил ранее – трансферная работа ведется постоянно. При этом мы ищем забивного нападающего. Есть интересные варианты, и если все будет нормально, то уже в ближайшем будущем объявим о подписании нового игрока", – добавил собеседник ТАСС.