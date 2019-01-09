Станислав Черчесов: Надо делать все возможное, чтобы завоевания ЧМ-2018 не остались разовым явлением

Футбол 09 января 2019 11:00 Источник: «Известия» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступление команды в 2018 году.

Сборная России впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира, где проиграла в серии пенальти команде Хорватии.

После ЧМ-2018 российская команда не сумела выйти в высший дивизион Лиги наций, уступив в последней игре сборной Швеции (0:2).

«Надо делать все возможное, чтобы завоевания чемпионата мира не остались разовым явлением.

Мы успешно выступили в сентябре и октябре, но на последнем, ноябрьском, сборе столкнулись с огромным количеством травм. Из футболистов стартового состава, выступавших на чемпионате мира, было только двое. Остальные закончили играть за национальную команду, вовсе ушли из спорта или проходили лечение.

Причины разные, но факт налицо. В итоге мы заняли второе место в группе Лиги наций и теперь переключаем всё внимание на отборочный цикл чемпионата Европы — 2020. Уже в марте нам предстоят выездные матчи в Брюсселе и Астане», - приводят слова Черчесова «Известия».