Футбол 09 января 2019 17:32 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

«Спартак» утром вылетел на первый учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.

Как сообщает Sport24.ru, полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев присоединился к «Спартаку» на сборе в ОАЭ.

22-летний футболист находился с «Ростовом» на сборах в Турции, но накануне попрощался с командой и отправился в расположение московского клуба.

Напомним, Гулиев является воспитанником красно-белых. Столичный клуб он покинул летом 2018 года и подписал соглашение с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что трансфер полузащитника обойдется «Спартаку» в 60 млн рублей. Зарплата хавбека составит 1,2 млн евро в год.