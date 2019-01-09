Гулиев присоединился к «Спартаку» на сборе в ОАЭ - Советский спорт
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Футбол09 января 2019 17:32Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Гулиев присоединился к «Спартаку» на сборе в ОАЭ

«Спартак» утром вылетел на первый учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.

Как сообщает Sport24.ru, полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев присоединился к «Спартаку» на сборе в ОАЭ.

22-летний футболист находился с «Ростовом» на сборах в Турции, но накануне попрощался с командой и отправился в расположение московского клуба.

Напомним, Гулиев является воспитанником красно-белых. Столичный клуб он покинул летом 2018 года и подписал соглашение с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что трансфер полузащитника обойдется «Спартаку» в 60 млн рублей. Зарплата хавбека составит 1,2 млн евро в год.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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