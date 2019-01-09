Официально: Гулиев подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт

Футбол 09 января 2019 18:44 Источник: ФК «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев продолжит карьеру в «Спартаке», сообщает пресс-служба красно-белых.

«Гулиев вернулся в «Спартак». «Спартак» и «Ростов» согласовали условия перехода полузащитника Аяза Гулиева и заключили трансферный контракт на постоянной основе.

22-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. С возвращением, Аяз!», – говорится в твиттере московской команды.

⚡️⚡️⚡️ Гулиев вернулся в #Спартак@fcsm_official и @rostovfc согласовали условия перехода в наш клуб полузащитника Аяза Гулиева и заключили трансферный контракт на постоянной основе. 22-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.



С возвращением, Аяз! 🔴⚪️ pic.twitter.com/QZOWBu5RB3 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 января 2019 г.

Подробности трансфера не разглашаются. Авторитетный немецкий портал transfermarkt.de оценивает стоимость хавбека в три миллиона евро.

Гулиев является воспитанником красно-белых. Столичный клуб он покинул летом 2018 года и подписал соглашение с «Ростовом».

В составе «Ростова» Аяз в текущем сезоне принял участие в 15 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативных паса.