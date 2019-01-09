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Футбол09 января 2019 19:29Источник: Телеграм-канал Mash

Экспертиза МВД подтвердила, что Глушаков избивал жену

Экспертиза МВД подтвердила, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков избивал жену, об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, экспертиза МВД показала, что Дарье Глушаковой наносили побои легкой степени.

Сообщается, что на днях супругов вызывали для дачи повторных показаний. Теперь следователь в течение недели должен определиться, заводить уголовное дело или нет.

Напомним, в настоящий момент Денис и Дарья находится в бракоразводном процессе. Супруга полузащитника «Спартака» написала на него заявление в полицию, в котором обвинила в угрозах убийством. Глушаков, в свою очередь, обвинил жену в мошенничестве.

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