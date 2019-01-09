Александр Мостовой: Хорошо, что Гулиева вернули, парень перспективный и техничный

Футбол 09 января 2019 20:18 Источник: Sport24.ru

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой – о возвращении в стан красно-белых хавбека Аяза Гулиева.

– Хорошо, что Гулиева вернули в «Спартак», парень перспективный и техничный. А то, что он был продан и обратно куплен, тут многое решают футбольные агенты, поэтому без этого тут никуда.

Вины руководства в том, что игрока продали, нет. Что говорить о руководстве, сегодня одни, а завтра другие, – приводит слова Мостового Sport24.ru.

Напомним, Гулиев является воспитанником красно-белых. Столичный клуб он покинул летом 2018 года и подписал соглашение с «Ростовом».

В составе «Ростова» Аяз в текущем сезоне принял участие в 15 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативных паса.