Александр Мостовой: Хорошо, что Гулиева вернули, парень перспективный и техничный - Советский спорт
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Футбол09 января 2019 20:18Источник: Sport24.ru

Александр Мостовой: Хорошо, что Гулиева вернули, парень перспективный и техничный

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой – о возвращении в стан красно-белых хавбека Аяза Гулиева.

– Хорошо, что Гулиева вернули в «Спартак», парень перспективный и техничный. А то, что он был продан и обратно куплен, тут многое решают футбольные агенты, поэтому без этого тут никуда.

Вины руководства в том, что игрока продали, нет. Что говорить о руководстве, сегодня одни, а завтра другие, – приводит слова Мостового Sport24.ru.

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Напомним, Гулиев является воспитанником красно-белых. Столичный клуб он покинул летом 2018 года и подписал соглашение с «Ростовом».

В составе «Ростова» Аяз в текущем сезоне принял участие в 15 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативных паса.

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