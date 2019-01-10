Гол Тюрама на 93-й минуте помог «Генгаму» выбить «ПСЖ» из Кубка лиги - Советский спорт
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Футбол10 января 2019 01:08Источник: «Советский спорт»

Гол Тюрама на 93-й минуте помог «Генгаму» выбить «ПСЖ» из Кубка лиги

В матче 1/4 финала Кубка французской лиги «Генгам» на выезде обыграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1.

У хозяев поля мяч забил Неймар (62-я минута), а у гостей отличились Йени Атито Н'Гбакото (81, пенальти) и Маркус Тюрам (90+3, пенальти), сын чемпиона мира Лилиана Тюрама.

Стоит отметить, что Тюрам-младший мог открыть счет в матче, но не реализовал пенальти на 61-й минуте.

Таким образом, «Генгам» вышел в полуфинал Кубка французской лиги. Своего следующего соперника подопечные Антуана Комбуаре узнают позднее.

#Кубок французской лиги#фк псж#фк генгам#тюрам маркус
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