Анатолий Бышовец: Самедов уже не раз делал мощные камбэки в своей карьере - Советский спорт
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Футбол10 января 2019 06:15Источник: «Известия»Автор: Гичунцев Артур

Анатолий Бышовец: Самедов уже не раз делал мощные камбэки в своей карьере

Ранее сообщалось, что 34-летний игрок продолжит карьеру в "Крыльях Советов".

Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал уход из московского "Спартака" российского полузащитника Александра Самедова.

«Александр уже не раз делал мощные камбэки в своей карьере, когда попадал в сложные ситуации. Уверен, что и сейчас он сумеет проявить себя достойно.

Конечно, уже приходится считаться с возрастом. В «Спартаке» строят новую команду, и, наверное, Самедов не подходит под требования тренера», – приводят слова Бышовца «Известия».

Напомним, Самедов является воспитанником "Спартака". За красно-белых он провел 105 матчей, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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