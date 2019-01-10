«Динамо» намерено арендовать малийского форварда «Халла» - Советский спорт
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Футбол10 января 2019 10:44Источник: HITC SportАвтор: Липкин Антон

«Динамо» намерено арендовать малийского форварда «Халла»

Нуа Дико забил в нынешнем сезоне один гол в 14 матчах.

Форвард «Халл Сити» Нуа Дико может провести весеннюю часть сезона на правах аренды в московском «Динамо», сообщает HITC Sport.

26-летний малиец выступает за «тигров» с августа 2017 года, но в нынешнем сезоне получает мало игровой практики. Дико выходил на поле в 14 матчах и в общей сложности провел на поле 438 минут. За это время он забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее Дико выступал за «Страсбур», «Блэкпул», «Вулверхэмптон» и «Ротерхэм». Также на его счету три матча за сборную Мали.

Конкуренцию в борьбе за нападающего московскому «Динамо» может составить «Антальяспор».

Напомним, за «Динамо» уже выступает один игрок из Мали – полузащитник Самба Соу.

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