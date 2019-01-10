Алексей Сафонов: Повезет тому, кто сейчас возьмет Еременко. «Спартак» хорошо его подготовил

Футбол 10 января 2019 11:12 Источник: News.ru Автор: Гичунцев Артур

По итогам первой части сезона красно-белые расположились на 4-й позиции в таблице РПЛ.

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о переменах в составе московского "Спартака".

Ранее стало известно, что клуб расторг соглашение с финским полузащиником Романом Еременко и вернул в свои ряды российского хавбека Аяза Гулиева, который выступал за "Ростов".

– Не все расценили положительно расставание с Романом Ерёменко, так как у футболиста не было практически времени себя проявить. Не считаете, что это поспешное решение?

– Думаю, что это не связано с его формой и потенциалом. Я уже раньше говорил, что Роман — это один из лучших футболистов чемпионата России. Повезёт тому, кто сейчас его возьмёт. «Спартак» Ерёменко для кого-то хорошо подготовил.

– На сборы поехал Мелкадзе, сейчас вернулся Гулиев. Стоит ли на ребят рассчитывать как на полноценных бойцов, или это всё на ближайшее будущее?

– Гулиев уже состоявшийся игрок, который может выходить и показывать результат прямо сейчас, помогать «Спартаку». Он это и продемонстрировал в «Ростове» в текущем сезоне. А вот Максим Глушенков и Наиль Умяров, которые до зимы выступали за «Чертаново» в первенстве ФНЛ, – это да, приобретения на будущее, – сказал Сафонов в интервью News.ru.