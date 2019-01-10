«Чертаново» подтвердил переход Зиньковского в «Крылья Советов» - Советский спорт
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Футбол10 января 2019 12:15Источник: ФК «Чертаново»Автор: Липкин Антон

«Чертаново» подтвердил переход Зиньковского в «Крылья Советов»

22-летний полузащитник подпишет контракт после медосмотра.

«Чертаново» объявил об уходе из клуба полузащитника Антона Зиньковского, который подпишет контракт с «Крыльями Советов» после прохождения медосмотра.

«Нам всегда непросто расставаться с каждым своим футболистом, ведь все они – наши дети, воспитанники нашей академии и находятся в чертановской семье много лет», – говорится в официальном сообществе клуба «В Контакте».

22-летний Зиньковский дебютировал в ПФЛ летом 2014 года, когда вернулся в «Чертаново» из «Кубани», куда перешел после выпуска из школы. За четыре года он забил за московский клуб 37 голов в 104 официальных матчах и является лучшим бомбардиром в его истории.

В нынешнем сезоне на счету Зиньковского 11 голов и две результативные передачи в 22 матчах ФНЛ.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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