«Краснодар» ведет с «Рубином» переговоры о трансфере Кудряшова

Футбол 10 января 2019 13:05 Источник: Чемпионат.com Автор: Липкин Антон

Переход защитника сборной России должен быть оформлен до конца зимнего трансферного окна.

Защитник «Рубина» Федор Кудряшов, скорее всего, продолжит карьеру в «Краснодаре». Как сообщает «Чемпионат.com» переговоры между двумя клубами находятся на продвинутой стадии.

31-летний игрок обороны сборной России выступает за «Рубин» с июля 2017 года и за полтора сезона провел за команду 38 матчей. Ранее сообщалось, что причиной возможного ухода Кудряшова из казанского клуба является его высокая зарплата.

Напомним, в 2011 году Кудряшов уже выступал за «Краснодар» на правах аренды из «Спартака». С августа по декабрь он выходил на поле в девяти матчах за «быков».

В августе 2016 года защитник дебютировал в составе сборной России и за два с половиной года сыграл за национальную команду в 26 матчах.