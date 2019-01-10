«Краснодар» ведет с «Рубином» переговоры о трансфере Кудряшова - Советский спорт
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Футбол10 января 2019 13:05Источник: Чемпионат.comАвтор: Липкин Антон

«Краснодар» ведет с «Рубином» переговоры о трансфере Кудряшова

Переход защитника сборной России должен быть оформлен до конца зимнего трансферного окна.

Защитник «Рубина» Федор Кудряшов, скорее всего, продолжит карьеру в «Краснодаре». Как сообщает «Чемпионат.com» переговоры между двумя клубами находятся на продвинутой стадии.

31-летний игрок обороны сборной России выступает за «Рубин» с июля 2017 года и за полтора сезона провел за команду 38 матчей. Ранее сообщалось, что причиной возможного ухода Кудряшова из казанского клуба является его высокая зарплата.

Напомним, в 2011 году Кудряшов уже выступал за «Краснодар» на правах аренды из «Спартака». С августа по декабрь он выходил на поле в девяти матчах за «быков».

В августе 2016 года защитник дебютировал в составе сборной России и за два с половиной года сыграл за национальную команду в 26 матчах.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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