СМИ: «Челси» отказался от Игуаина и Бареллы ради трансфера Паредеса

Футбол 10 января 2019 14:00 Источник: Football Italia Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны мадридского "Реала".

Лондонский "Челси" не оставляет попыток заполучить полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса. Об этом сообщает Football Italia.

Согласно источнику, английский клуб отказался от нападающего "Милана" Гонсало Игуаина и хавбека "Кальяри" Николо Бареллы.

Отмечается, что за последнего итальянцы просят 45-50 млн евро, что не устраивает "Челси". В ближайшее время клуб возобновит переговоры с "Зенитом" о переходе Паредеса.

В текущем сезоне, аргентинский футболист провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 4 голевых передачи. Его контракт с питерским клубом в силе до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 25 млн евро.